Reggio Calabria, folle gesto per futili motivi: 22enne arrestato in flagranza per tentato omicidio [NOME, VIDEO e DETTAGLI]

12 Giugno 2020 07:05

Reggio Calabria: 22enne arrestato in flagranza per tentato omicidio, folle gesto scattato al culmine di un litigio

I Carabinieri della Stazione di Condofuri San Carlo, nel pomeriggio di ieri, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di tentato omicidio Santo Martinelli, 22enne di Condofuri, commesso in danno di un altro giovane condofurese.

Le indagini sono scattate quando è giunto al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Tiberio Evoli” di Melito Porto Salvo, un giovane di 21 anni con una grave ferita da taglio al collo. I Carabinieri, dopo aver raccolto le prime informazioni, si sono subito messi alla ricerca dell’aggressore che è stato individuato nei terreni prossimi alla sua abitazione, ove aveva tentato di nascondersi per sottrarsi alla cattura con indosso ancora le tracce di sangue della vittima. Il sopralluogo sulla scena del crimine effettuato dai militari specializzati del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Melito Porto Salvo e le dichiarazioni raccolte dalle persone a vario titolo a conoscenza dei fatti, hanno permesso di ricostruire con precisione la dinamica e di raccogliere un grave quadro indiziario a carico del Martinelli.

Il folle gesto sarebbe scattato al culmine di un litigio nato per futili motivi.

La vittima è ricoverata in prognosi riservata.

Martinelli è stato tratto in arresto e, al termine degli adempimenti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, è stato tradotto nel carcere reggino di “Arghillà” in attesa di giudizio di convalida.