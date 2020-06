Reggio Calabria, dato alle fiamme nella notte un autolavaggio a Locri [FOTO]

11 Giugno 2020 17:53

Reggio Calabria: vile e doloso gesto ai danni di un imprenditore di Locri

“Purtroppo ancora circola per Locri qualche stupido idiota.

Esprimiamo ferma condanna per il vile e doloso gesto perpetrato ai danni di Sergio Filippone, giovane imprenditore cittadino, che stamattina, avvisato dai Carabinieri, ha trovato il suo autolavaggio praticamente distrutto da un incendio quasi sicuramente di origine dolosa.

Eravamo convinti che criminali e deficienti, categorie alle quali appartengono i soggetti che si sono resi protagonisti di quest’ultimo e di tanti altri tristi episodi, si fossero rassegnati dopo il lavoro e i provvedimenti attuati dalle competenti Autorità in questi anni.

Evidentemente non è così.

Prendiamo atto, che se confermata l’origine dolosa dell’incendio, sarà evidentemente necessario non abbassare la guardia al fine di continuare l’importante percorso di legalità finalizzato a debellare il potere criminale che tanto male ha fatto alla nostra città di Locri.

Anche per quest’ultimo inaspettato e volgare gesto criminale siamo certi che presto verranno individuati e assicurati alla giustizia esecutori e mandanti.

L’Amministrazione comunale esprime ferma condanna per il vile atto ed esprime solidarietà al giovane imprenditore Sergio”. E’ questo il post pubblicato su Facebook dal sindaco di Locri Giovanni Calabrese.