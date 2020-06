La Reggina in Serie B, delirio in Piazza Duomo: grande festa tra bandiere, sciarpe e cori [FOTO e VIDEO]

8 Giugno 2020 16:29

E’ grande festa per la promozione della Reggina nel campionato di Serie B, delirio in Via Marina e sul Corso. Tutta la città è colorata d’amaranto

L’attesa è finalmente finita, la Reggina è di nuovo in Serie B. E’ stata una cavalcata incredibile per la squadra di Mimmo Toscano, dopo un campionato comandato già dalle prime giornate. Nel primo pomeriggio è arrivata l’ufficialità dopo il Consiglio Federale, gli amaranto la prossima stagione disputeranno il campionato cadetto. Grande gioia da parte dei protagonisti, dal presidente Luca Gallo fino ad arrivare al tecnico Mimmo Toscano, dal direttore sportivo Massimo Taibi fino ai calciatori. Dopo l’annuncio gioia incredibile da parte dei tifosi che si sono riversati per strada, dalla Via Marina al Corso: è tutto amaranto. Tanti i cori: “l’anno prossimo gioco di sabato”, poi i vari ringraziamenti a presidente, allenatore e calciatore. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le immagini, in basso i video con la grande festa.