Reggina, migliaia di tifosi all’Arena per la festa promozione: cori, fumogeni, striscioni, fuochi d’artificio e… torta [FOTO e VIDEO]

12 Giugno 2020 23:00

Reggina, grande spettacolo all’Arena dello Stretto. I tifosi amaranto hanno deciso di ringraziare la squadra per il traguardo raggiunto della Serie B con una grande festa

Uno spettacolo incredibile. Continua la festa in casa Reggina dopo la promozione della squadra amaranto nel campionato di Serie B. Subito dopo la decisione del Consiglio Federale, i tifosi sono scesi in strada, ma è stato tutto improvvisato. Oggi, invece, i “Diffidati liberi” hanno organizzato un evento veramente da brividi. L’appuntamento è stato all’Arena alle ore 22, ma già dalle 21 la Via Marina era colorata d’amaranto. Presenti tantissimi tifosi, tutto è partito con cori di ringraziamento per la squadra. Poi sono stati accesi i fumogeni che hanno creato un’atmosfera bellissima. E’ stato sventolato uno striscione lunghissimo in onore dell’impresa realizzata, infine i fuochi d’artificio a concludere una serata da sogno. Nella parte finale ancora cori ed una torta con la scritta: “obiettivo raggiunto“.

