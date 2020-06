Reggina, Menez tiene i tifosi sulle spine. Nuovi indizi social: “Work in progress” [FOTO]

10 Giugno 2020 20:55

Jeremy Menez si diverte a tenere sulle spine i tifosi della Reggina. Nuovi indizi sul suo futuro lanciati dal francese sui social

In campo ha sempre fatto divertire, ma anche sui social Jeremy Menez non scherza. Il francese sta tenendo sulle spine i tifosi della Reggina, che ormai sognano il suo arrivo. Da qualche giorno l’ex attaccante di Roma e Milan sta mandando indizi sui social che infiammano l’ambiente amaranto. Dopo essersi liberato dal Paris FC, sua ultima squadra, Menez è pronto per una nuova avventura. E tutto fa pensare che sarà in riva allo Stretto. Poche ore fa gli ultimi aggiornamenti su Instagram. Due storie: nella prima la scritta “Work in progress” (lavori in corso), nella seconda aggiunge “in arrivo la bomba”, il che fa presagire che per l’ufficialità si dovrà attendere ancora poco. In basso gli ultimi due indizi social.