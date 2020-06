Reggina, continuano i festeggiamenti: i calciatori ballano in mezzo ai tifosi [VIDEO]

8 Giugno 2020 19:21

Tutta la gioia dei calciatori della Reggina, grandi protagonisti della promozione nel campionato di Serie B. Balli e canti in Piazza Duomo

La Reggina è ufficialmente nel campionato di Serie B. E’ arrivata la decisione dopo il Consiglio Federale, gli amaranto tornano nel torneo cadetto e la dirigenza è già al lavoro per programmare il futuro. Oggi, però, bisogna festeggiare, la città è tutta colorata d’amaranto. In particolar modo in Piazza Duomo e in Via Marina delirio da parte dei supporter, presenti anche i protagonisti della Reggina. Sono proprio i calciatori i veri artefici di questo sogno, il merito è ovviamente anche del presidente Luca Gallo, del direttore Taibi e dell’allenatore Mimmo Toscano. Vero e proprio show in Piazza Duomo con i calciatori della Reggina che ballano con i tifosi. In basso ecco il video, in alto tutte le foto.