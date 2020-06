Reggina, l’avviso dei Diffidati Liberi sulla festa promozione: “sarà un’iniziativa nel pieno rispetto delle norme di sicurezza”, i dettagli

10 Giugno 2020 14:41

Reggina in Serie B, venerdì 12 giugno i festeggiamenti. Il comunicato della Curva Sud “invitiamo tutti a venire muniti di mascherina, oltre che di sciarpe e bandiere amaranto, e soprattutto usare buon senso”

Continuano i festeggiamenti per la Reggina in Serie B. Come riportato nelle scorse ore, un nuovo appuntamento è stato organizzato per la sera di venerdì 12 giugno. Di seguito il nuovo comunicato firmato Curva Sud Reggio Calabria:

“In merito alla festa promozione di venerdì 12 giugno 2020, chiediamo a tutta la tifoseria che volesse partecipare all’evento di rispettare le semplici indicazioni, che vi daremo in questo comunicato e che verranno poi ricordate venerdì sera. Stiamo lavorando per fare in modo che l’iniziativa venga svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e distanziamento sociale. A tal proposito stiamo organizzando per delimitare le aree destinate all’accensione di torce, fumogeni ed esposizione di striscioni, oltre che un’area nella zona anfiteatro e via marina alta, la più ampia possibile in maniera di dare l’opportunità al maggior numero di persone di partecipare all’evento e poter mantenere le giuste distanze di sicurezza. Invitiamo tutti a venire muniti di mascherina oltre che di sciarpe e bandiere amaranto e soprattutto usare buon senso e seguire le direttive che i ragazzi della Curva Sud vi indicheranno. Ci appelliamo quindi a tutti voi per dimostrare ancora una volta la mentalità, la maturità e la serietà raggiunta dalla tifoseria amaranto negli ultimi anni dandoci una mano d’aiuto e soprattutto collaborativi. Vi aspettiamo tutti venerdì alle ore 22.00 presso l’Arena Ciccio Franco e le aree limitrofe”.