Reggina, l’agente Pacini su Rivas: “vuole restare”. Parole anche sull’operazione Menez

11 Giugno 2020 13:02

Reggina, intervista all’agente Filippo Pacini: aggiornamenti sul futuro di Rivas. Il procuratore è l’intermediario di Menez, accostato agli amaranto

E’ la giornata degli agenti. Nel corso del programma in onda su Reggina Tv l’argomento principale è il calciomercato. Subito dopo l’intervento di Paolo Paloni, è stato contattato anche l’agente Filippo Pacini. Il procuratore ha svelato le novità sul suo assistito Rigoberto Rivas. “La volontà di Rivas è restare a Reggio Calabria, stiamo cercando con Taibi la soluzione giusta per trovare l’accordo. Noi siamo contenti della vittoria del campionato e del progetto, speriamo che possa continuare il rapporto. Siamo tutti dello stesso parere, dipenderà anche dall’Inter. Bisogna capire come si può sviluppare un eventuale nuovo prestito, sono discorsi che dovranno fare le due società. Abbiamo tantissime altre richieste, ma non ne abbiamo valutata neanche una, perché abbiamo fatto col calciatore dei discorsi, quindi speriamo che il tutto possa andare in porto con la Reggina”.

Menez. Qualche battuta anche su Jeremy Menez, accostato alla Reggina. Pacini ne è l’intermediario: “Preferisco non parlarne. Sicuro che Menez è un grandissimo giocatore, sarebbe un gran colpo per la Reggina. Ho saputo che le parti sono molto vicine, ma non ho dettagli sicuri sull’operazione. Lui può giocare in diverse posizioni in attacco. Con gli stimoli giusti potrà fare un grande campionato. Sarebbe un’operazione simile a quella per German Denis. Reggio è una piazza incredibile, sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore”.