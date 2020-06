Paura a Lipari: yacht urta gli scogli e affonda [FOTO]

27 Giugno 2020 16:56

Lipari, yacht urta gli scogli e affonda: escursione da incubo per otto turisti

Paura a Lipari dove uno yacht, per cause in corso di accertamento, è finita sugli scogli ed è affondata. Tutti salvi gli otto turisti a bordo. A soccorrere i diportisti è stata una motovedetta della Guardia Costiera che in pochi minuti ha recuperato i passeggeri.