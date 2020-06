Messina, Catalfamo (Lega): “movida non si tocchi, ripresa economia dipende anche dal settore dello svago”

12 Giugno 2020 11:20

Messina, Catalfamo (Lega): “l’esigenza di maggiore sicurezza non può costare la perdita di posti di lavoro anche in riferimento all’accoglienza turistica e all’intrattenimento giovanile”

“Secondo quanto si apprende da un comunicato ufficiale comparso sul sito della Prefettura di Messina, ieri si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto di Messina, dr.ssa Maria Carmela Librizzi, nella quale la stessa ha invitato i Sindaci ad adottare ordinanze che regolamentino gli orari di apertura al pubblico dei locali di intrattenimento e di somministrazione di bevande alcoliche al fine di evitare lo spostamento di persone da un Comune all’altro. Si è evidenziata l’opportunità di fissare un tetto orario massimo per la chiusura dei predetti locali, che, durante il fine settimana, potrebbe essere individuato nell’una e trenta di notte nonché di anticipare il divieto di asporto delle citate bevande dalle ore 19,00/20,00. Premesse tutte le esigenze che devono motivare la garanzia della pubblica sicurezza di notte così come nelle altre fasce orarie, dobbiamo rammentare che queste disposizioni vanno contro le linee guida appena adottate dal governo Musumeci in vista della riapertura di teatri, cinema e discoteche. L’indotto generato da ristoranti, lidi e pub – i quali costituiscono l’ossatura portante della movida notturna e serale – dà posti di lavoro a migliaia di cittadini siciliani, a Messina così come a Milazzo e Barcellona. Agli stessi gestori è stato già chiesto un sacrificio importante in questi mesi e in vista dell’estate non si possono porre questi tetti orari. L’esigenza di maggiore sicurezza non può costare la perdita di posti di lavoro anche in riferimento all’accoglienza turistica e all’intrattenimento giovanile. Chiediamo quindi maggiore sensibilità verso questo settore economico fondamentale per la sua funzione sociale, considerando che molti di questi gestori sono spesso anche responsabili della cura del verde pubblico”. Così Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Lega Sicilia per Salvini Premier.