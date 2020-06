Menez alla Reggina, tutti i riflettori sono puntati sul club amaranto: i titoli dei maggiori quotidiani [GALLERY]

24 Giugno 2020 12:52

Il Presidente Luca Gallo ha dato l’ufficialità del passaggio di Jeremy Menez alla Reggina: da ieri se ne parla su tutti i giornali cartacei e pagine web

Nel corso della conferenza stampa il Presidente Luca Gallo ha dato l’ufficialità che tutti i tifosi aspettavano: Jeremy Menez è un calciatore amaranto. Il francese è un “regalo alla città” per festeggiare l’approdo in Serie B, è un nome che non ha bisogno certamente di presentazioni: lo dimostra il fatto che tra ieri sera e questa mattina tutti i maggiori quotidiani italiani, molte pagine social e qualche testata giornalistica straniera hanno riportato il comunicato del club del definitivo passaggio dell’ex Roma e Milan a Reggio Calabria. I riflettori del grande calcio tornano ad essere puntati sullo Stretto, tutti i meriti ovviamente sono del patron Gallo che è riuscito a riportare in città un sentimento che da anni sembrava smarrito.