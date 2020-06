Drammatico incidente stradale in Calabria, muore 36enne [NOME e FOTO]

14 Giugno 2020 17:06

L’incidente si è verificato questo pomeriggio a Mandatoriccio (CS)

Un drammatico incidente mortale si è verificato questo pomeriggio a Mandatoriccio (Cosenza). Come comunicato dall’Associazione Basta Vittime Sulla Strada Statale 106, lo scontro è avvenuto tra un’autovettura ed una moto e ha causato il ferimento lieve di due persone ed il decesso di una, si tratta di Giacomo Capalbo giovane di 36 anni. Al momento non è ben chiara la dinamica dell’incidente ma il ritrovamento del corpo del motociclista a circa 200 metri dal luogo in cui è avvenuto l’impatto, lascia immaginare la violenza dello scontro. Sul luogo sono subito accorsi i sanitari del 118 di Cariati e i Carabinieri.