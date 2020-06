Grave incidente nella notte a Reggio Calabria: auto si ribalta nei pressi delle Poste Centrali [FOTO]

21 Giugno 2020 08:06

Grave incidente nella notte a Reggio Calabria: auto si ribalta nei pressi delle Poste Centrali. Sul posto la Polizia Municipale e l’ambulanza

Grave incidente stradale nella notte a Reggio Calabria sul Corso Matteotti, nei pressi delle Poste Centrali, dove un’auto, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale ed i sanitari del 118.