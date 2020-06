11 Giugno 2020 11:36

Partito Democratico: incarico nazionale per il consigliere regionale della Calabria Carlo Guccione, è il nuovo responsabile del dipartimento “crisi industriali”

Nicola Zingaretti, segretario nazionale del Partito Democratico, ha nominato Valentina Cuppi è stata indicata come responsabile del progetto Women new deal, mentre responsabile del Tesseramento è stato indicato Francesco Critelli, uno dei cinque esponenti di Base Riformista (Andrea Ferrazzi, Piero De Luca, Stefania Pezzopane e Francesca Bonomo) scelti per i Dipartimenti. Nel dettaglio, per i Dipartimenti sono stati indicati Caterina Avanza – Cooperazione internazionale; Matteo Bianchi – Economia del mare; Francesca Bonomo – Servizio civile; Lucia Borganzone – Pari opportunità e Politiche per le famiglie; Massimo Caleo – Parchi e aree protette; Andrea Catena -Aree interne; Susanna Cenni – Agricoltura; Monica Cirinnà – Diritti; Manuela Claysset – Politiche per lo sport; Andrea Cozzolino – Coesione territoriale; Piero De Luca – Politiche comunitarie; Efisio De Muru – Politiche insulari; Davide Di Noi – Cultura e spettacolo; Andrea Ferrazzi- Rigenerazione urbana; Stefania Gasparini – Piccole e medie imprese; Carlo Guccione – Crisi industriali; Chiara Luisetto – Cooperazione; Irene Manzi – Autonomie regionali.