11 Giugno 2020 22:20

Coronavirus, Conte: “varato il Family Act: è uno strumento utile per conciliare la famiglia al lavoro”. Il provvedimento prevede assegno universale, contributi per asili e nidi

Al termine del Consiglio dei ministri, il premier Giuseppe Conte ha commentato il nuovo provvedimento per le famiglie. “ll Family act – ha detto – sosterrà la genitorialità e servirà a contrastare la denatalità, favorire la crescita dei bambini e giovani e la conciliazione della vita familiare con il lavoro, soprattutto femminile”. Il provvedimento prevede assegno universale, contributi per asili e nidi. Tra le novità previste paternità più lunga e indennità integrativa per le mamme lavoratrici. Congedi anche per andare dai professori.

Coronavirus, Conte: “Da lunedì l’app ‘Immuni’ operativa in tutta Italia

“Da lunedì potrà essere scaricata in tutto il territorio nazionale e sara’ operativa l’app Immuni“. E’ quanto afferma il premier Giuseppe Conte nel corso di una dichiarazione al termine del Consiglio dei Ministri. “La si può scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità. Tutela la privacy, non invade gli spazi privati ma nello stesso tempo offre una opportunità per ricevere informazione in caso di contatti sospetti. E’ una app di cui siamo fieri e siamo stati tra i primi in Europa a giungere a questo risultato che ha superato anche il vaglio degli istituti internazionali più rigorosi“, conclude.