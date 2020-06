14 Giugno 2020 19:46

Favolosa giornata di sole in Calabria in questa domenica di metà giugno: il cielo è azzurro ed il mare è straordinario. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo da Ricadi, nota cittadina turistica del vibonese, è stata una giornata ideale per una gita fuori porta.