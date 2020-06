Da Udine a Messina a piedi: lo straordinario viaggio di un alpino alla scoperta dell’Italia

24 Giugno 2020 16:54

Messina: è stato l’Assessore al Turismo Enzo Caruso a dare il benvenuto all’alpino Elio Brusamento, il Forrest Gump padovano, residente ad Udine dove tornerà alla fine di questa impresa davvero straordinaria: percorrere l’Italia a piedi

È stato l’Assessore al Turismo Enzo Caruso a dare il benvenuto all’alpino Elio Brusamento, il Forrest Gump padovano, residente ad Udine dove tornerà alla fine di questa impresa davvero straordinaria: percorrere l’Italia a piedi. Un viaggio di circa 13mila chilometri intrapreso per conoscere meglio sé stesso ed il territorio, iniziato lo scorso 25 aprile e che dovrebbe concludersi a febbraio del 2021, testimonial dell’Associazione “Sclerosi Tuberosa”. L’itinerario è stato allestito con l’intento di scoprire “l’altra Italia”, quella dei borghi e dei piccoli paesi spesso sconosciuti al grande pubblico, in compagnia dell’inseparabile zaino del peso di 25 chilogrammi, suo unico compagno di viaggio.

L’idea di compiere un’impresa che ha denominato “Tra le Terre di Confine” nasce dalla curiosità di studiare l’evoluzione dei piccoli borghi italiani che documenterà, alla fine del viaggio, in un libro che donerà a chi lo ha ospitato. “In questi diciotto mesi di cammino – dice Elio Brusamento – ho conosciuto migliaia di persone e questo è un aspetto che mi piace molto dato che vivo da solo e l’unico legame che mi resta è quello con mio figlio 46enne che mi sostiene in questa impresa. Le realtà che sto scoprendo grazie a questa avventura sono diverse da quelle che immaginavo. Soprattutto sto scoprendo un Mezzogiorno dinamico, che ha voglia di riscatto. Un Sud molto diverso dalla rappresentazione che se ne fa e dall’idea che abbiamo anche noi al Nord. In particolare, sono straordinariamente sorpreso da questa splendida città di Messina e dai suoi colori riverberati dal suo mare e dalle superfici dei suoi splendidi palazzi liberty”.

Accompagnato dal Presidente della sezione messinese dell’Associazione Nazionale Alpini Giuseppe Minissale, Elio Brusamento è stato accolto dall’Assessore Caruso, presso la sede dell’Assessorato al Turismo a Palazzo Weigert, che ha rivolto al “giovane 76enne” il saluto del Sindaco di Messina Cateno De Luca e dell’intera Giunta comunale, complimentandosi per la coraggiosa impresa che si accinge a compiere e ringraziandolo per aver scelto Messina tra le tappe del suo lungo cammino.