Elezioni comunali Reggio Calabria, Stanza 101 presenta la sua lista a sostegno del Centro/Destra. Cannizzaro annuncia: “nei prossimi giorni terremo un’interpartitica” [FOTO e INTERVISTE]

8 Giugno 2020 19:22

Reggio Calabria, l’associazione Stanza 101 scioglie le proprie riserve e decide di scendere in campo per le prossime elezioni comunali con una propria lista civica. Presente il deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro che annuncia: “nei prossimi giorni terremo un’interpartitica”

Si muove il Centro/Destra in vista delle prossime ed imminenti elezioni comunali di Reggio Calabria. L’associazione Stanza 101 scioglie le proprie riserve e decide di scendere in campo con una propria lista civica, dal nome #AmaReggio, presentato poco fa presso la terrazza della Luna Ribelle.

Il presidente di Stanza 101, Pasquale Morisani, sottolinea: “negli ultimi quattro anni, la nostra azione si è distinta anche come laboratorio politico rivolto alla città grazie al progetto #AmaReggio in cui, attraverso l’uso dei social, sono state continuamente analizzate problematiche della città e formulate idee per un possibile rilancio di sviluppo. L’intenso lavoro di questi anni è riuscito anche a coinvolgere diverse sigle della società civile che si sono riconosciute in un progetto più ampio e condiviso, che oggi si traduce in una lista civica di uomini e donne che vogliono impegnarsi per la propria città portando il contributo delle proprie esperienze nei vari settori di occupazione. Voglio già dire che io non sarò tra i candidati”.

Presente all’evento di presentazione anche il deputato e coordinatore di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, il quale assicura: “la nostra coalizione è solida e pronta a presentarsi alle elezioni in maniera unitaria, nei prossimi giorni terremo un’interpartitica. Il candidato sindaco prima o poi arriverà, importante che al centro si metta l’interesse di Reggio Calabria. Una cosa è evidente: la Sinistra e Falcomatà hanno fallito e fatto perdere il sorriso ai reggini emarginando sempre di più la nostra città. Franco Musolino candidato sindaco? E’ un personaggio autorevole che stimo ma non ho mai parlato con lui di politica. Sono certo- conclude – il Centro/Destra vincerà le elezioni”.