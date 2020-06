Compagnia della Bellezza offre taglio e piega gratis a tutti gli operatori sanitari impegnati nell’emergenza Coronavirus

10 Giugno 2020 14:50

Dopo due mesi e mezzo di chiusura forzata, i saloni del gruppo Compagnia della Bellezza riaprono le attività nella massima sicurezza ed inaugurano un progetto di solidarietà e ringraziamento verso la categoria degli operatori sanitari di tutta Italia impegnati contro la pandemia

#inmanisicure racconta parallelamente due storie, quella della riapertura dei saloni, che con grande responsabilità stanno modificando il proprio modo di lavorare per potersi adattare alla contingenza del momento, e la storia della generosità di questi professionisti, da sempre tratto distintivo associabile alla passione per il proprio lavoro.

Compagnia della Bellezza, brand di franchising, con una rete di circa 300 saloni, in collaborazione con il partner L’Oréal Professionnel, ha messo a punto un protocollo di procedure per garantire la sicurezza degli operatori e dei clienti all’interno dei saloni. Il protocollo prevede l’attuazione delle misure indicate dal governo – come l’uso di mascherine e guanti, l’utilizzo di dispositivi monouso, l’areazione dei locali, la sanificazione degli ambienti – ma anche procedimenti stabiliti in autonomia dal gruppo. La consulenza ad esempio, immancabile primo approccio del professionista alla sua cliente, avverrà per via telematica in modo da stabilire il tipo di servizio necessario e quanto ci vorrà a realizzarlo, così da ottimizzare i tempi ed evitare le attese; o la presenza di una specifica segnaletica all’interno dei saloni per favorire il distanziamento.

Inoltre, nei mesi di chiusura delle attività, Salvo Filetti e Renato Gervasi, co – fondatori del brand Compagnia della Bellezza, hanno condiviso un grande sogno che ha trovato immediata adesione anche da parte di molti degli ambasciatori affiliati del brand.

Da questo sogno è nato un progetto di ringraziamento del personale sanitario impegnato in prima linea contro la pandemia, che prenderà il via domenica 28 giugno. In quella data, infatti, le Accademie di Milano in via Mecenate 84 e di Catania, via Scuto Costarelli 47 insieme a tutti i saloni del gruppo, offriranno un servizio di taglio e piega gratuito a tutti gli operatori sanitari, gli impiegati degli ospedali, i medici di base e gli operatori della Croce Rossa, che avranno effettuato una prenotazione sul sito www.compagniadellabellezza.com.

Inoltre dal 28 giugno al 30 luglio il personale sanitario, previa prenotazione al sito, potrà continuare ad usufruire del servizio gratuito di taglio e piega nei saloni Compagnia della Bellezza che ogni settimana dedicheranno al personale sanitatio alcuni slot.

Per accedere all’iniziativa sarà sufficiente presentare la conferma di prenotazione ricevuta in automatico e un documento che attesti di fare parte delle categorie prescelte.

In più, a tutti i partecipanti sarà omaggiata una shopping bag contente dei sachet di prodotti L’Oréal Professionnel e un gel igienizzante mani prodotto dagli stabilimenti L’Oréal riconvertiti durante l’emergenza.