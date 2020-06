Calciomercato Reggina, mossa per la porta: il nome che stuzzica la fantasia amaranto [FOTO]

24 Giugno 2020 00:37

Calciomercato Reggina, il club amaranto non sta di certo a guardare. Dopo Menez si valutano altri nomi, la soluzione per la porta

CALCIOMERCATO REGGINA – Il primo colpo è stato Jeremy Menez. Il presidente Luca Gallo ha ufficializzato, poche ore fa, l’arrivo del calciatore francese: contratto triennale per l’ex Milan, Roma e Psg che si candida ad essere un grande protagonista per la prossima stagione. Soluzione interessante per la porta, si tratta di Alessandro Russo, estremo difensore di sicuro talento.

Ecco quanto riporta Gianluca Di Marzio: “La Reggina continua a guardarsi intorno in vista del prossimo campionato di Serie B. Per quanto riguarda la porta, il club ha messo nel mirino Alessandro Russo, classe 2001 del Sassuolo, nato proprio a Reggio Calabria e cresciuto nel settore giovanile del Genoa”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del portiere.