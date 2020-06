Calabria: perquisizioni in abitazioni da parte dei Carabinieri

27 Giugno 2020 11:54

Perquisizioni dei Carabinieri tra Curinga e Lamezia Terme (CZ)

Nella mattinata del 26 giugno, Carabinieri della Compagnia di Girifalco hanno dato corso ad una serie di perquisizioni in abitazioni di Acconia di Curinga e Lamezia Terme (CZ), supportati da unità cinofila dello Squadrone eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia.

Un trentaduenne curinghese è stato trovato in possesso di circa 34 grammi di marijuana, suddivisi in più barattoli ed un bilancino di precisione nascosti in casa, venendo deferito in s.l. alla competente Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.