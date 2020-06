San Giovanni: le più belle IMMAGINI, VIDEO, FRASI per gli auguri di buon onomastico su Facebook e WhatsApp

24 Giugno 2020 00:00

Oggi, 24 Giugno 2020, si ricorda San Giovanni Battista: immagini, frasi e video per fare gli auguri di buon onomastico a Giovanni e Giovanna su Facebook e WhatsApp

Si celebra oggi, 24 Giugno 2020, San Giovanni Battista. Giovanni, figlio di Elisabetta, cugina di Maria predica la penitenza e la conversione per prepararsi all’avvento del regno messianico ormai vicino. In segno di purificazione dai peccati e di nascita a nuova vita, immergeva nelle acque del Giordano coloro che accoglievano la sua parola. Per questo è chiamato il Battista, cioè il battezzatore.

San Giovanni Battista, è l’unico Santo ad essere ricordato nella liturgia oltre che nel giorno della sua morte, il 29 agosto, anche in quello della sua nascita terrena, il 24 giugno.

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Il calendario oggi dice che è San Giovanni: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te il 24 giugno! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!

San Giovanni non vuole inganni

San Giovanni col suo fuoco brucia le streghe, il moro e il lupo

La vigilia di San Giovanni piove tutti gli anni

Se piove il giorno di San Giovanni si asciugano tutte le fontane

Se piove il giorno di San Giovanni tanta saggina e poco pane

Chi non compera aglio il giorno di San Giovanni è poveretto tutto l’anno

San Giovanni Mietitore, San Pietro legatore

Chi nasce la notte di San Giovanni non vede streghe e non sogna fantasmi

Quando la lavanda sente arrivare San Giovanni vuole fiorire

Se vuoi che i tuoi panni non vengano danneggiati dalle tignole, fagli prendere l’acqua di San Giovanni

A San Giovanni l’alveare spande, a San Martino l’alveare è pieno

Per le guazze di San Giovanni si miete

A San Marco nato, a San Giovanni assetato

La notte di San Giovanni entra il mosto nel chicco

Per San Giovanni si svellon le cipolle e gli agli

