27 Maggio 2020 16:35

Villa San Giovanni: prosegue la pulizia delle spiagge con un intervento massiccio di AVR che ieri ha provveduto ad ultimare di ripulire il tratto di lungomare che va dal Faro di Punta Pezzo fino agli imbarcaderi della Caronte&Tourist

“Da lunedì scorso, come già anticipato – dichiara Maria Grazia Richichi Sindaco f.f. del Comune di Villa San Giovanni – a prescindere da quanto avviene in Regione per la raccolta di RSU, abbiamo deciso di proseguire la pulizia delle spiagge con un intervento massiccio di AVR che ieri ha provveduto ad ultimare di ripulire il tratto di lungomare che va dal Faro di Punta Pezzo fino agli imbarcaderi della Caronte&Tourist. Ieri è stato totalmente ripulito anche il tratto di arenile che va dall’Isolotto alla Piazzetta del Pescatore di Cannitello, compresa l’area interna dell’Isolotto stesso.

L’estate è ormai esplosa, in anticipo di un mese rispetto al calendario, e la gente dopo il periodo invernale e la chiusura-Lockdown dovuta alla pandemia da Covid-19 ha voglia di tornare a passeggiare in riva al mare. In questo senso – conclude la f.f. – abbiamo inteso operare al fine di consentire lunghe passeggiate sull’intera battigia che dall’Isolotto porta al Torrente Zagarella. Mentre domenica 31 si terrà la terza giornata ecologica, alla quale parteciperanno i comitati di tutti i quartieri e il mondo associazionistico vicino all’ambiente che ha a cuore la città, che partendo da Porticello interesserà tutti i tratti di spiaggia rimasti ancora da ordinare”.