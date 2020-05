Sicilia, la spadista Rossella Fiamingo si è laureata in Dietistica: è festa sui social [FOTO]

22 Maggio 2020 18:08

Rossella Fiamingo si è laureata all’Università degli Studi di Catania con la votazione di 106/110: sui social le foto per festeggiare il grande traguardo

Rossella Fiamingo campionessa non solo in pedana, ma anche sui libri. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, la spadista che ha ottenuto l’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, ha annunciato di aver conseguito la laurea in Diestistica presso l’Università degli Studi di Catania con voto 106/110. Il traguardo è stato raggiunto ieri giovedì 21 maggio 2020, durante la seduta di esami di abilitazione e di laurea su piattaforma MS Teams, insieme ad altri 8 studenti del suo stesso corso iscritti al Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale, presieduto dalla prof.ssa Lucia Frittitta.