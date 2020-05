Sicilia, donna incinta rientra da Londra col Coronavirus: è in condizioni gravissime, da Pavia inviate due sacche di plasma

27 Maggio 2020 15:37

Sicilia: una donna incinta, originaria del Bangladesh, ma residente a Palermo, è rientra da Londra positiva al Coronavirus: aveva superato i controlli perché asintomatica

Una donna originaria del Bangladesh, al settimo mese di gravidanza, si trova in gravissime condizioni all’Ospedale Cervello di Palermo. Rientra in Sicilia con un volo da Londra, è risultata positiva al Covid-19 ed ora si trova in gravissime condizioni. Per aiutarla sono arrivate con un volo di Stato la scorsa notte nel capoluogo siciliano due sacche di plasma iperimmune dall’azienda ospedaliera di Pavia. I sanitari sono arrivati all’ospedale Cervello scortati dalle vetture della polizia. L’intera operazione è stata coordinata dai medici della rianimazione del Cervello con la sala operativa del 118.

La donna è residente a Palermo, era tornata da Londra circa dodici di giorni fa, facendo uno scalo a Roma. Aveva superato tutti i controlli con i termoscannar, perché asintomatica. I segni della malattia si sono manifestati soltanto poco dopo il rientro nell’Isola, tanto da essere costretta al ricovero. Le sue condizioni sono peggiorate col passare dei giorni e adesso i medici stanno cercando di salvare la sua vita e quella del suo bambino. Tutti i passeggeri invece che hanno viaggiato con lei sono stati avvisati da Alitalia e dai sanitari dell’Asp di Palermo. Individuate anche tutte le persone che sono venute a contatto con la gestante, a tutti è stato eseguito il tampone.