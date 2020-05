Sicilia: recuperata un’antica ancora di piombo di epoca ellenistico-romana [FOTO]

27 Maggio 2020 11:38

Sicilia: l’ancora è stata recuperata nei fondali di San Vito Lo Capo, nel Trapanese

Un’antica ancora di piombo di epoca ellenistico-romana del IV-III secolo avanti Cristo e’ stata recuperata, nei giorni scorsi, nei fondali di San Vito Lo Capo, nel Trapanese, grazie alla Soprintendenza del mare della Regione Siciliana. L’ancora di piccole dimensioni, a ceppo fisso, con cassetta quadrangolare e perno centrale, presenta una decorazione a rilievo di delfino su uno dei due bracci. L’immagine del mammifero e’ associata ad Afrodite Euploia ed e’ uno dei simboli marini piu’ benauguranti per la navigazione. “Ancora una volta dai nostri fondali – sottolinea il governatore Nello Musumeci – emergono importanti reperti delle civilta’ piu’ lontane. Fin dall’antichita’, le citta’ sorte sulle sponde del Mediterraneo hanno intrecciato la loro vita, la loro storia e i loro commerci con la Sicilia. L’unicita’ del nostro patrimonio archeologico e’ una risorsa importantissima. Il nostro compito e la nostra responsabilita’ e’ riportare alla luce queste queste testimonianze, tutelarle e valorizzarle, rendendole fruibili al mondo intero”. A segnalare la presenza dell’ancora, e la necessita’ di metterla in sicurezza, era stato il gestore di un diving della zona, Marcello Basile. La Soprintendenza del mare ha organizzato le operazioni di recupero, coinvolgendo il Reparto operativo aeronavale della guardia di finanza, con il quale esiste un Protocollo di intesa per le attivita’ di ricerca e tutela dei reperti archeologici sommersi. L’operazione e’ stata effettuata in collaborazione con la Sezione navale di Trapani. Il reperto e’ stato recuperato a una profondita’ di 19 metri e l’ancora e’ stata portata a Palermo, nella sede degli uffici della Soprintendenza al Roosvelt. “I nostri fondali e il nostro mare – sottolinea l’assessore dei Beni culturali e dell’identita’ siciliana, Alberto Samona’ – continuano a rivelarsi un inesauribile serbatoio di memoria. Grazie alla sensibilita’ dei privati che vivono quotidianamente il mare e all’azione di collaborazione fra la Soprintendenza e la guardia di finanza, e’ stato possibile recuperare questo reperto di eccezionale valore storico e culturale. Questo ritrovamento ci inorgoglisce e ci ricorda che essere depositari di una ricchezza cosi’ grande, qual e’ il nostro patrimonio storico-culturale, vuol dire innanzitutto custodirlo, tutelarlo e valorizzarlo”. “L’operazione di recupero – aggiunge il soprintendente del Mare, Valeria Li Vigni – ha testimoniato una forte attenzione da parte dei diving che potremmo definire le nostre ‘sentinelle della cultura’ che, oltre ad avere un ruolo didattico e ricreativo rivolto agli appassionati dei fondali marini, svolgono una funzione di tutela di quei reperti che costituiscono motivo di attrazione e valorizzazione alla visita. L’esigenza di prelevare l’ancora e’ stata dettata dai tentativi di depredazione che erano stati segnalati e quindi dall’esigenza di salvaguardare una testimonianza della nostra storia”.