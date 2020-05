Viabilità, Tassone invita Anas e Provincia ad effettuare la manutenzione sulla strada che collega Serra San Bruno con Fabrizia

27 Maggio 2020 11:58

Il consigliere regionale Luigi Tassone insiste sul tema della viabilità focalizzando l’attenzione sul tratto di strada che da Serra San Bruno porta a Fabrizia

“Consentire spostamenti sicuri costituisce una priorità per le Istituzioni che devono fornire risposte concrete a tutti i cittadini, soprattutto a quelli che vivono nelle aree disagiate e che, nonostante le difficoltà, vogliono continuare a vivere in questo fazzoletto di terra al quale sono profondamente legati e che presenta delle potenzialità inespresse”. Il consigliere regionale Luigi Tassone insiste sul tema della viabilità focalizzando l’attenzione sul tratto di strada che da Serra San Bruno porta a Fabrizia. “Dopo l’inverno – spiega Tassone – le condizioni del manto stradale sono ulteriormente peggiorate ed hanno causato danni alle autovetture dei residenti delle contrade (penso in particolare a Ninfo) e dei paesi toccati da questa arteria. È indispensabile che a questi cittadini sia garantita la possibilità di muoversi senza pericoli ed in tempi accettabili, è un loro diritto e va salvaguardato. Rivolgo pertanto un appello all’Anas ed alla Provincia di Vibo Valentia – conclude – affinché, in base alle rispettive competenze, agiscano per risolvere questo annoso problema realizzando gli opportuni interventi di manutenzione e dimostrando vicinanza a queste realtà territoriali”.