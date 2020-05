Reggio Calabria, il Circolo Pd di Motta D.G.: “Sebi Romeo è sempre stato una persona perbene”

27 Maggio 2020 19:01

Reggio Calabria, il Circolo Pd di Motta S.G.: “Sebi Romeo è sempre stato una persona perbene e noi non abbiamo mai avuto dubbi”

“La Sezione PD del Comune di Motta San Giovanni – scrive in una nota il segretario Fortunato Pedà ed i compagni del circolo – ha appreso che la Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni sull’arresto, avvenuto lo scorso 31 luglio, del consigliere regionale Sebi Romeo. La Cassazione a chiare lettere ha definito “assolutamente inconsistenti le ipotesi di accusa” definendole “congetturali e prive di qualsivoglia corrispondenza con i pochi dati fattuali a sostegno della stessa”. Insomma è stato demolito nella sua interezza, l’impianto accusatorio. Noi non abbiamo mai avuto dubbi perché, chi conosce o ha conosciuto Sebi Romeo, sa che è una persona onesta e perbene. Persona buona e umile, sempre attendo ai bisogni della gente ed in modo particolare degli ultimi e dei più deboli. Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di segretario del Pd per la provincia di Reggio Calabria, anni 2013 – 2016, Sebi si è distinto per l’attaccamento ai territori ai quali, non faceva mancare presenza fisica e ascolto. Si è distinto per il suo carattere calmo ed inclusivo sempre disponibile e aperto al confronto. Da esperto moderatore è stato una guida lungimirante per il PD. Chi ha avuto modo di sentirlo o incontrarlo – aggiunge la nota– dopo la revoca della misura degli arresti domiciliari, ne ha apprezzato la sua fiducia nella giustizia nonostante tutto. Il suo arresto per noi è stato un fulmine a ciel sereno e non gli ha consentito di ricandidarsi alle ultime elezioni regionali. Da subito, siamo stati consapevoli che la sua mancata candidatura avrebbe determinato per la Calabria la perdita di una voce autorevole e per il partito democratico, la mancanza di uno dei suoi più valorosi esponenti in seno al Consiglio regionale. Sebi ti esortiamo a tornare in campo ben consapevoli che per il partito sei una risorsa irrinunciabile. Ti aspettiamo nella nostra sezione”, conclude la nota.