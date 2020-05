Coronavirus Messina, si sanificano le aree degradate della città [VIDEO]

12 Maggio 2020 16:27

Prosegue l’attività di igienizzazione disposta dall’Amministrazione comunale nelle aree degradate della città di Messina

Nel quadro delle attività e delle misure programmate per la prevenzione per COVID-19, proseguono gli interventi di igienizzazione con prodotti regolarmente autorizzati all’interno delle aree degradate. Come concordato tra il Vice Sindaco e Assessore al Risanamento Salvatore Mondello, l’Assessore alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli ed il Presidente di A.ris.Mè Marcello Scurria, il servizio di sanificazione oggi ha riguardato Salita Tremonti, Fondo Lauritano e la baraccopoli dell’Annunziata Alta ed è stato effettuato dalla Protezione civile e dall’Esercito Italiano, che hanno messo a disposizione uomini e mezzi per realizzare gli interventi resisi possibili anche per la fattiva collaborazione degli abitanti. Sia il Vice Sindaco Mondello che il Presidente Scurria hanno ribadito che “l’Amministrazione comunale e l’Agenzia per il Risanamento tengono ancora più alto l’interesse per queste zone degradate della città in una fase così delicata come quella del coronavirus al fine di evitare contagi e di non esporre gli abitanti ad ulteriori pericoli”.