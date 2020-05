15 Maggio 2020 13:57

Reggio Calabria: l’uomo si è lanciato da un palazzo in via Sbarre, lo stesso condominio dove qualche settimana fa si era tolta la vita una giovane

Tragedia a Reggio Calabria questa mattina: un giovane circa un’ora fa ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone della propria casa in via Sbarre. L’uomo di circa 45 anni si è buttato dal secondo piano dello stesso palazzo dove qualche settimana fa una giovane si era uccisa lanciandosi dal balcone. Sul posto sono intervenuti gli Agenti della Polizia che stanno effettuando i rilievi del caso e i soccorritori del 118 che hanno trasportato il giovane in Ospedale in gravi condizioni.