Reggio Calabria, spari nella notte in pieno centro [LIVE]

21 Maggio 2020 00:18

Reggio Calabria, spari nella notte: ennesima intimidazione ai danni di un’attività

Spari nella notte a Reggio Calabria. Pochi minuti fa, i cittadini residenti tra via Possidonea e via Reggio Campi, in una delle zone più popolose della città e in modo particolare nella salita di via del Salvatore, sono stati destati da colpi d’arma da fuoco e hanno immediatamente telefonato alla Polizia, che è intervenuta in pochi minuti e ha certificato l’intimidazione ai danni di un’attività commerciale colpita con spari sulla saracinesca. In corso le indagini per risalire agli autori del gesto.