Reggio Calabria, esami per la patente solo in motorizzazione: la protesta delle autoscuole

26 Maggio 2020 22:46

Reggio Calabria, esami per la patente solo in motorizzazione. La protesta delle Scuole Guida: “ritornare a fare la verifica in autoscuola”

Le Autoscuole di Reggio Calabria protestano contro la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di far espletare gli esami nella sede della Motorizzazione civile. “Ma come facciamo? Visto che in macchina possiamo trasportare una o due persone al massimo? Fermo restando che nell’Area Metropolitana ci sono autoscuole che distano dall’ufficio della Motorizzazione 150 km. Risultato? Vedremo raddoppiato il numero delle persone presenti dovuto ad un accompagnatore per ogni allievo“, affermano in coro le Autoscuole. “Torniamo a fare esami in autoscuola sino a quando questo maledetto coronavirus non verrà debellato”, concludono. Per domani pomeriggio alle 14,30 è previsto un sit in di protesta nei pressi della motorizzazione.