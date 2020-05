Reggio Calabria: nominato il direttivo del circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco”

27 Maggio 2020 18:01

Reggio Calabria: il Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco”, Saverio Laganà, ha nominato il Direttivo

Il Presidente del Circolo di FdI “Antonio e Ciccio Franco” Saverio Laganà, nomina il Direttivo. La squadra, che al momento affiancherà Saverio Laganà, è composta da n 16 membri, tra i quali la vicepresidente Antonella Postorino, tra i componenti Isidoro Alampi, Valentina Giannettoni (referenti area Comunicazione e Pubbliche Relazioni), Roberto Pagano (referente tesseramento),Carmela Romeo, Giuseppe Mundo, Mimmo Casciano (referenti organizzazione interna), Giovanni Vacalebre, Fortunato Marcianò (referenti rapporti interpartitici), Carmelo Pontorieri, Alessandro Montesano, Saverio Gerardis (referenti area legale), Alessandro Grippaldi (referente area giovani), Dorina Pontari, Paolo Campolo, (referenti rapporti con enti pubblici).Vincenzo Polimeni (referente Sanità).

“Il nostro Circolo nasce nell’interesse del Popolo di Reggio, sarà quindi aperto alla partecipazione di ogni cittadino che voglia offrire il suo contributo per la nostra amata città. Il nostro impegno è e sarà orientato esclusivamente a far sì che la voce dei cittadini salga prepotentemente i gradini dei palazzi e abbia l’ascolto e la dignità che merita”, è quanto afferma Saverio Laganà. “Il Circolo “Antonio e Ciccio Franco” inaugurato qualche mese fa -prosegue- è stato costituito da molti militanti della destra storica reggina, provenienti dall’esperienza recente del Movimento Nazionale per la Sovranità e ancor prima da Alleanza Nazionale e dal Movimento Sociale Italiano. L’accordo nazionale fra MNS e FdI ha rafforzato soprattutto al Sud il partito di Giorgia Meloni, che oggi si consacra sempre piu’ quale leader di primo piano nel panorama politico italiano. Molte battaglie sono state già intraprese dal Circolo su vari temi cittadini e con la nomina del nuovo Commissario Provinciale Denis Nesci, al quale abbiamo già assicurato piena e fattiva collaborazione, contiamo di rafforzare le iniziative del Partito a Reggio ed in provincia, d’intesa anche con il commissario Cittadino Ripepi”, conclude.