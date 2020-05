Reggio Calabria: Avis e Uici in lutto, è morto Paolo Marcianò

28 Maggio 2020 13:10

Reggio Calabria: è morto Paolo Marcianò, ex componente dell’esecutivo nazionale e vice presidente vicario di Avis Regionale Calabria e Presidente Sezionale UICI

E’ morto Paolo Marcianò, ex componente dell’esecutivo nazionale e vice presidente vicario di Avis Regionale Calabria e Presidente Sezionale UICI. Marcianò era stato il fondatore dell’Avis di Pellaro. Da sempre attento e impegnato nelle attività sociali e umanitarie, nell’ottobre del 2019 aveva ricevuto il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica. Nel 2016, nell’università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, Marcianò aveva conseguito la laurea magistrale in “Programmazione e Gestione delle politiche e dei servizi sociali d’area mediterranea”. Le esequie verranno officiate domani, venerdì 29 maggio, alle ore 10:30 nella chiesa di Santa Maria del Lume a Pellaro.

L’UICI di Reggio Calabria si unisce al dolore della famiglia per la scomparsa del proprio Presidente: personalità di alti valori morali e sociali

“Con immensa tristezza comunichiamo la scomparsa del nostro Presidente sezionale, Dottor Paolo Marcianò, persona di alto valore morale, di spirito cooperativo e costruttivo, di grande solidarietà. Alla base del suo operato i valori umani, la promozione sociale e l’inclusione verso i più deboli, una profonda apertura verso l’altro”. E’ quanto scrive in una nota il vicepresidente Francesca Marino. “Una vita intera, quella del Dottor Paolo Marcianò dedicata ai più deboli, al mondo del volontariato, alla società tutta, lo testimonia il conferimento dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana in data 4 novembre 2019 come coronamento del suo impegno verso gli ultimi. Durante l’attività di Presidente della nostra Sezione la disponibilità, la capacità di mediazione, la cooperazione e l’invito alla coesione hanno contraddistinto sempre il suo operato. L’amore grande verso i Soci e verso le attività del sociale lo hanno animato a lottare per i più deboli, sensibilizzando le Istituzioni sull’importanza della pari dignità dei non vedenti. Ha lottato sempre per il rispetto dei diritti degli ultimi, dei sofferenti, delle persone con disabilità, e con disabilità visiva. Nonostante la sua sofferenza ha sempre pensato al prossimo in difficoltà e questo lo rende un esempio di vita”, conclude la nota.

Reggio Calabria: è morto Paolo Marcianò, il cordoglio di Falcomatà

“Con la morte di Paolo Marcianò, dirigente esemplare di una delle associazioni più importanti dell’intero tessuto sociale cittadino, Reggio Calabria perde uno dei suoi figli migliori che ha fatto dell’altruismo e della solidarietà un autentico stile di vita. In questi anni, ho avuto modo di conoscerlo personalmente ed è stato un onore condividere idee e iniziative con un brav’uomo che ha rappresentato un vero e proprio esempio per molti giovani, testimone fedele di un’umanità sempre più necessaria”. Così, il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà che ricorda: “Nel suo lungo impegno al fianco degli altri, rettitudine e bontà d’animo sono state le qualità che ne hanno contraddistinto ruolo e personalità sia nell’esecutivo nazionale sia nella vice presidenza regionale dell’Avis. Padre della sede pellarese dei donatori di sangue – conclude – le spiccate doti etiche da sempre dimostrate gli sono valse il riconoscimento di Cavaliere della Repubblica. Mancherà all’Avis e a tutti noi. Giunga il mio più sentito cordoglio e quello dell’intera Città alla famiglia di Paolo Marcianò ed agli amici, dirigenti e volontari dell’Avis Reggio Calabria”.