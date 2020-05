24 Maggio 2020 16:27

Coronavirus e Fase 2 a Reggio Calabria: in una bellissima domenica di sole, alcuni cittadini hanno scelto di fare una passeggiata sul Lungomare Falcomatà

Domenica mattina di sole e caldo in riva allo Stretto. Clima estivo a Reggio Calabria, temperature intorno ai 25 gradi, poco ventilato, e così molte famiglie ne hanno approfittato per fare qualche ora di svago. Molti hanno scelto come meta il mare, altri la montagna, qualcuno invece ha preferito una passeggiata nello splendido scenario del Lungomare Falcomatà. Dalle FOTO in alto, ecco come si presenta la Via Marina nella mattinata odierna.