Reggio Calabria, Italo arriva per la prima volta alla Stazione Centrale per la corsa prova [FOTO]

26 Maggio 2020 22:27

Reggio Calabria, oggi c’è stata la prima corsa di prova fino ai binari della stazione centrale

E’ arrivato per la prima volta a Reggio Calabria il treno ultra avveniristico di Italo EVO che dal 14 giugno collegherà regolarmente la città calabrese dello Stretto con una corsa giornaliera lungo l’Italia da e per Torino: oggi c’è stata la prima corsa di prova fino ai binari della stazione centrale reggina, per il mezzo di alta tecnologia e sostenibilità che garantisce ridottissime emissioni di anidride carbonica e fornisce eccellenti performance tecniche. Il mezzo può ospitare un massimo di 472 passeggeri ed è composto da 7 carrozze per un totale di quasi 190 metri di lunghezza.