Reggio Calabria, terribile incidente stradale a Gebbione: impatto violentissimo, 3 feriti trasportati d’urgenza in Ospedale [FOTO]

16 Maggio 2020 13:31

Reggio Calabria: terribile incidente in Via Cassino a Gebbione, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e ambulanza sul posto

Un terribile incidente si è verificato stamattina in via Cassino, nel popoloso quartiere di Gebbione, a Reggio Calabria. Due auto si sono scontrate frontalmente: entrambi i mezzi, a causa del forte impatto, hanno subito enormi danni tanto da richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco che in questi minuti le stanno rimuovendo dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale e i soccorritori del 118 che hanno trasportato in Ospedale le persone coinvolte. Si tratta di due donne anziane che si trovavano a bordo di un’auto (una delle due era stata anche operata al cuore da poco) e di un giovane di 32 anni a bordo dell’altra vettura.

I residenti della zona da tempo stanno chiedendo l’installazione dei dossi stradali proprio per evitare che l’alta velocità continui a determinare in questo punto nevralgico numerosi incidenti.