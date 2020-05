Reggio Calabria, Cesare diventa il simbolo della ripartenza: record di consegne a domicilio e oggi riapre la gelateria

5 Maggio 2020 15:17

Reggio Calabria, il famoso chioschetto verde riapre: già nelle ultime settimane aveva deliziato i palati dei clienti con la consegna a domicilio

Sarà il sole e il caldo o semplicemente la voglia di gratificarsi e tirarsi su il morale in questo momento così difficile dopo mesi di clausura forzata. Sta di fatto che le ordinazioni di gelato a domicilio, negli ultimi due mesi sono cresciute del 58% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nella fase iniziale di lockdown, per evitare rischi, la Gelateria Cesare di Reggio Calabria aveva deciso di chiudere e solo dopo il 14 aprile, lo storico chioschetto verde ha avviato le consegne a domicilio per addolcire i propri clienti che non aspettavano altro se non questo momento. I gusti protagonisti assoluti in questo momento sono pistacchio, nocciola e Rocher ma stanno spopolando anche Sole dello Stretto e gran pesto di pistacchio. In poco più di due settimane la Gelateria Cesare ha raggiunto record di ordini sulla nota piattaforma cittadina che si occupa del servizio di consegne a domicilio. Davide De Stefano titolare di Cesare afferma: “i clienti ci hanno manifestato tutto il loro calore sommergendoci letteralmente di ordini e questa è la più grande gratificazione. Mangiare un gelato è un momento di gioia, di condivisione e i reggini hanno percepito la nostra apertura per il delivery come un piccolo segno di ritorno alla vita normale contrassegnata dal #ANDRÁTUTTOBUONO che ha riempito le loro storie con foto di golosissime vaschette su Instagram e Facebook”. A partire da oggi, 5 maggio, Cesare inizia anche con la vendita da asporto e sarà infatti possibile poter acquistare, previa prenotazione su whatsapp al 3473235244 o tramite preordine su piattaforma, il gelato da portare a casa. Chiaramente il tutto seguendo le precauzioni, evitando assembramenti, rispettando il distanziamento e consentendo la presenza nel locale di un cliente alla volta. Disponibili da subito coni e coppette, ma anche le gustose brioches col tuppo e i frappè , il tutto da portare rigorosamente a casa.