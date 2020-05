Reggio Calabria, un cittadino sulla raccolta differenziata: “il sistema non funziona e le chiamate all’Avr sono continue” [FOTO]

11 Maggio 2020 16:02

Reggio Calabria, un cittadino sulla raccolta differenziata: “il sistema non funziona e le chiamate all’Avr sono continue. Se si salta un giro si accumulano varie tipologie di rifiuti con odori nauseabondi”

Il problema rifiuti a Reggio Calabria non intende risolversi. Un cittadino indignato scrive: “mi chiedo se mai si potrà mettere in discussione il metodo di raccolta rifiuti differenziati. Il porta a porta ha avuto criticità sin dall’origine senza che siano stati presi provvedimenti efficaci. Orma le chiamate all’Avr sono continue, la raccolta viene effettuata a singhiozzo, e se si salta un giro si accumulano varie tipologie di rifiuticon odori nauseabondi e vari animali come topi, blatte, gatti e cani che rovistano tra la spazzatura. Inoltre, quando piove forte o c’è forte vento, se non ritirati, i sacchetti ed mastelli vengono sparsi per tutta la città. Mi auguro che la prossima amministrazione prenda provvedimenti e individui una volta per tutte un metodo di raccolta differenziata efficace”, conclude. Nell foto a corredo dell’articolo via Fiume, via Musella, via Emilio Cuzzocrea.

Lettera firmata