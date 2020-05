21 Maggio 2020 12:48

Reggio Calabria, in via Frangipane traffico rallentato per la caduta di cornicioni da un palazzo: necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Parecchio movimento in via Frangipane (quartiere Gebbione) questa mattina a Reggio Calabria. Il traffico è stato rallentato a causa di una improvvisa caduta di pezzi di cornicione da un palazzo, proprio di fronte all’Istituto Artistico “Mattia Preti”. I frammenti sono crollati sul marciapiede e a ridosso della strada, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. I pompieri stanno adesso provvedendo alla messa in sicurezza della facciata dell’edificio.