5 Maggio 2020 22:23

Reggio Calabria, intervista a Roberto Donato: il titolare dello storico Caffè Matteotti sul Lungomare della città dello Stretto fa il punto della situazione ai microfoni di StrettoWeb

“Riaprire in questo modo non ha senso, altri 10 giorni così e chiudo“: è l’amaro sfogo di Roberto Donato, titolare dello storico Caffè Matteotti sul Lungomare di Reggio Calabria. Donato non si spiega perchè non si possono servire i clienti nei tavolini all’aperto, perchè le persone non possono entrare in un locale così grande se rispettano le distanze, e pone molte altre problematiche su un’emergenza gestita alla carlona. La sua intervista ai microfoni di StrettoWeb: