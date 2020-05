16 Maggio 2020 16:00

Reggio Calabria, l’auto si trovava parcheggiata in pieno centro storico

Intorno alle ore 15 di questo pomeriggio una macchina ha preso fuoco in centro città e precisamente nella zona di Via Reggio Campi a Reggio Calabria. La macchina si trovava parcheggiata quando le fiamme sono divampate distruggendola completamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto immediatamente a spegnere le fiamme ed è intervenuta anche la Polizia Scientifica che sta effettuando i rilievi del caso per accertare la natura del rogo.