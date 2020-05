Buona Pentecoste 2020 al tempo del Coronavirus: ecco le IMMAGINI più belle per gli auguri su Facebook e WhatsApp

30 Maggio 2020 15:03

Buona Pentecoste 2020 al tempo del Coronavirus: ecco tante immagini da condividere con le persone care su Facebook e WhatsApp

Pentecoste in greco significa letteralmente “cinquantesimo giorno”, e fa riferimento ai cinquanta giorni dopo la Pasqua ebraica. Un tempo questa ricorrenza era chiamata anche Pasqua delle Rose, perché in molte chiese, per commemorare la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, si facevano cadere durante la messa rose e fiori vari. È considerata una festa mobile (legata cioè al giorno in cui cade la Pasqua di Risurrezione) ed è denominata anche Festa dello Spirito Santo. Questo giorno, che capita sempre di domenica, conclude le festività del periodo pasquale.

Buona Pentecoste 2020– Nella gallery in alto varie immagini da condividere su Facebook e WhatsApp per augurare una serena e felice Pentecoste al tempo del Coronavirus.