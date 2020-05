Messina, Lombardo: “al via pulizia, rastrellamento, scerbatura e disinfezione delle spiagge”

27 Maggio 2020 13:34

Messina, Lombardo (MSBC): “al via pulizia, rastrellamento, scerbatura e disinfezione delle spiagge affinché i messinesi dal 6 giugno, inizio della stagione balneare in Sicilia, possano recarsi a mare in un ambiente Covid free”

Messinaservizi Bene Comune annuncia che da domani 28 Maggio inizierà la pulizia delle spiagge a Messina partendo da S.Margherita cercando di pulire il litorale messinese da Sud a Nord prima del 6 Giugno, giorno dell’avvio della stagione balneare in Sicilia”. Lo comunica il presidente della Messinaservizi Bene Comune Giuseppe Lombardo che annuncia: “Ogni spiaggia verrà pulita, e sarà effettuato il rastrellamento, la scerbatura e la disinfezione, in modo che ogni battigia venga certificata Covid free e i bagnanti possano andare a mare in sicurezza. Tenteremo prima dell’avvio della stagione balneare di fornire ai messinesi la maggior parte delle spiagge pulite, considerando che si sta partendo in ritardo per la sovrapposizione di altri servizi dovuti all’emergenza Covid 19. Attrezzeremo parecchi tratti della battigia con mini isole ecologiche, un segno di civiltà e di attenzione verso i bagnanti. Adesso tocca ai messinesi tenerle pulite e conferire la giusta tipologia di rifiuti nei rispettivi contenitori. Chiediamo, come sempre, collaborazione da parte dei cittadini affinché le spiagge possano restare più pulite il più a lungo possibile, ricordando che rappresentano il nostro punto di forza anche per il turismo e quindi per molte attività economiche”.