Messina: i Vigili del Fuoco in visita all’Ispettorato del Lavoro

8 Maggio 2020 15:00

I Vigili del fuoco della Caserma Bevacqua di Messina in visita all’Ispettorato del Lavoro

Oggi 8 maggio 2020, i Vigili del fuoco della Caserma Bevacqua di Messina, hanno fatto visita all’ispettorato del lavoro. I due esperti del nucleo NBCR (Nucleare – Biologico – Chimico – Radiologico), Capo Reparto Antonio Maimone e Capo Squadra esperto Paolo La Versa, hanno trasmesso al personale presente le giuste informazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per quanto riguarda il contrasto della pandemia Covid-19. Il momento formativo è stato organizzato in vista delle prossime imminenti ispezioni che i nuclei misti metteranno in atto, come previsto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 aprile 2020. Presente anche personale dell’arma dei Carabinieri, del nucleo settore ispettivo del lavoro.