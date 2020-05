28 Maggio 2020 10:18

Messina, Gioveni: “Cantieri di servizio: a quando la ripresa?” Interrogazione al sindaco De Luca e all’assessore Calafiore

Di seguito il testo integrale dell’interrogazione di Libero Gioveni al sindaco De Luca e all’assessore Calafiore:

Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale, facendo seguito ad una precedente interrogazione giusta nota prot. 384187 del 04/12/2019 e alla successiva risposta del Dirigente del Dipartimento servizi alla persona e alle imprese con nota prot. 396150 del 12/12/2019 in riferimento all’oggetto, intende significarVi specificatamente quanto segue: Dopo la conclusione degli ultimi cantieri di servizio avvenuta nel mese di dicembre scorso, codesta Amministrazione aveva presentato una nota di adesione alla partecipazione della “manifestazione di interesse” emanata dalla Regione volta ad ottenere il finanziamento di ulteriori cantieri nella nostra città, al fine di dare una nuova boccata di ossigeno a tanti altri cittadini disoccupati. Peraltro, sempre la nota di risposta del Dirigente, ha chiarito che nelle nuove attività di cantiere avrebbero lavorato “i successivi beneficiari dell’Avviso 1/2018 già presenti in graduatoria, secondo il criterio dello scorrimento, così come espressamente indicato dalla Regione”, per cui si può bene immaginare l’attesa di tutti coloro che, al pari dei precedenti lavoratori, vorrebbero rendersi utili alla collettività con i loro servizi ricevendo in cambio una dignitosa (seppur temporanea) forma di sostentamento. Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto, essendo stato previsto all’epoca il periodo di aprile/maggio 2020 come quello più indicato per far ripartire i cantieri, al netto naturalmente di un inimmaginabile periodo di emergenza legata al Covid-19 che probabilmente ha anche relegato in secondo piano tale questione, il sottoscritto consigliere comunale,

I N T E R R O G A

le SS.LL. in indirizzo al fine di conoscere: