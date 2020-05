31 Maggio 2020 22:42

I Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti oggi intorno alle ore 15 del 31 maggio 2020 per un incendio che si è divampato sul tetto di una casa in località Fondachelli Fantina, innescato dalla fuliggine della canna fumaria. A intervenire prontamente è stata la squadra del Distaccamento di Milazzo che, con APS (autopompa serbatoio) e PICK-UP con modulo antincendio, si è adoperata per spegnere le fiamme ed eliminare ogni pericolo.