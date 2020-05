Messina: donato al Policlinico un debaterizzatore con lampada UV-C

27 Maggio 2020 10:51

L’A.O.U. Policlinico “G. Martino” esprime il proprio ringraziamento al Kiwanis Distretto Italia-S. Marino che ha donato all’Azienda un debaterizzatore con lampada UV-C, grazie al quale è possibile la sanificazione dell’aria e delle superfici. La strumentazione risulterà particolarmente utile anche in una fase di riapertura delle attività, visto che servirà a potenziare le azioni di sanificazione già programmate. Il macchinario è stato consegnato dal luogotenente governatore della Divisione 1 del Kiwanis, Sicilia dei Due Mari Valdemone, Alfredo Buttafarro, al Direttore generale dell’Azienda Giuseppe Laganga, al Direttore sanitario Antonino Levita e al Direttore del Dipartimento Biomorf dell’Università di Messina Sergio Baldari. Il dott. Laganga ha ribadito l’importanza del supporto che specie in questa fase di emergenza sanitaria associazioni, aziende e privati cittadini non hanno mai fatto mancare all’A.O.U., testimoniando tutta la loro vicinanza.