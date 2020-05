Messina, Biancuzzo scrive all’Anas: “eliminare le erbacce ed abbattere gli alberi sulla SS113/dir” [FOTO]

29 Maggio 2020 22:41

Messina, Biancuzzo scrive all’Anas: “eliminare le erbacce ed abbattere gli alberi sulla SS113/dir nel tratto tra Ponte Gallo e Mortelle”

Di seguito il testo integrale della lettera di Mario Biancuzzo, Consigliere VI Circoscrizione del Comune di Messina al Dirigente Dipartimento ANAS:

Oggetto: richiesta eliminazione erbacce ed abbattimento alberi nel tratto della strada statale 113/dir. Ponte Gallo – Mortelle Messina

“Faccio presente alla Signoria Sua Ill.ma che la strada statale 113/dir. che collega Messina con Ponte Gallo si presenta infestata da erbacce ed alberi che crescono spontaneamente e potrebbero determinare pericoli ai mezzi in transito. La suddetta arteria viene percorsa da ciclisti dilettanti che oltre a fare attività motoria godono del paesaggio naturale rappresentato da un mare incantevole e da vaste aree a verde che la natura ci ha messo a disposizione. Purtroppo ai margini della strada si è diffusa una vegetazione spontanea di tipo invasivo molto rigogliosa che non consente la necessaria visibilità ai mezzi in transito ed ai ciclisti. Inoltre la presenza di alberi di acacia in prossimità della strada crea disagi. La vegetazione ha raggiunto la rete elettrica, i cui cavi sono incastrati tra i rami e le chiome, con l’alta possibilità di danneggiamento della suddetta rete e il rischio di ulteriore pericolo per i cittadini in transito. Mi corre l’obbligo precisare che l’ANAS ha sempre provveduto ad effettuare la scerbatura lungo il tratto segnato in oggetto, ma dopo pochi giorni, purtroppo, le erbacce crescono più rigogliose di prima. Premesso ciò chiedo la scerbatura, la messa in sicurezza degli alberi che potrebbero determinare pericoli e successivamente un trattamento con diserbante biologico”.