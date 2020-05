Lutto a Reggio Calabria: si è spento Paolo Marcianò, dirigente esemplare dell’Avis comunale

28 Maggio 2020 13:38

Il comunicato dell’Avis Comunale Reggio Calabria – ODV annuncia la triste notizia della scomparsa del dirigente Paolo Marcianò: il messaggio di cordoglio

Un grande uomo, un grande dirigente, un grande medico. E’ così che gli amici descrivono Paolo Marcianò, persona molto stimata a Reggio Calabria e non solo. La triste notizia della sua morte si apprende dalla pagina Facebook dell’Avis Comunale Reggio Calabria – ODV, su cui è stato pubblicato un messaggio di cordoglio: “La famiglia dell’Avis è in lutto per la morte di Paolo Marcianò, dirigente esemplare delle Avis Reggina, Calabrese e Nazionale. Custodiremo come dono prezioso la sua testimonianza di uomo che ha messo la propria vita al servizio del prossimo superando anche la difficoltà della malattia che negli ultimi anni nulla gli ha risparmiato. Paolo ha superato ogni ostacolo con grande forza e con l’immensa fede che non l’ha mai abbandonato e che l’ha portato a mettersi sempre e comunque al servizio dei fratelli in difficoltà ed i suoi insegnamenti saranno sempre da guida ai nostri passi.

I funerali si terranno domani, 29 Maggio alle ore 10.30 presso la Chiesa di Santa Maria del Lume in Pellaro.

Per eventuali telegrammi l’indirizzo è: Famiglia Marcianó – Via Sottolume 20 – 89134 Pellaro (RC)”.